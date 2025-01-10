В Челябинской области ФСБ пресекла контрабанду радиационного источника

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду радиационного источника, используемого для проверки работоспособности установок военного назначения. Задержан местный житель после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда радиационных источников группой лиц по предварительному сговору). По данным УФСБ, гражданин России причастен к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. Он пытался отправить груз через транспортную компанию, но был задержан.

«Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовали»,— сообщает пресс-служба ведомства. Устанавливаются иные возможные факты его противоправной деятельности.