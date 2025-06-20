Чемпион НБА определится в седьмой игре финальной серии play-off

Клуб «Индиана Пейсерс» обыграл «Оклахома Сити-Тандер» в шестом матче финальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сравнял счет в финальной серии до четырех побед — 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maddie Meyer-Pool Photo / Imagn Images / Reuters Фото: Maddie Meyer-Pool Photo / Imagn Images / Reuters

Встреча прошла на паркете «Пейсерс». Матч завершился со счетом 108:91. Больше всего очков набрал баскетболист «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер — 21. В составе «Индианы» самым результативным игроком стал Оби Топпин, записавший в свой актив 20 очков.

Решающий матч серии пройдет на домашней площадке «Оклахомы» в ночь на 22 июня. Впервые с 2016 года чемпион НБА определится в седьмой игре финального противостояния.

Таисия Орлова