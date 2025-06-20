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Коммерсантъ FM
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Советник иранского лидера Шамхани подтвердил, что жив после ударов Израиля

Али Шамхани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщил, что не погиб во время израильских ударов и сейчас проходит лечение в больнице. Об этом говорится в его заявлении, которое приводит иранское агентство Mehr.

Состояние советника оценивается как стабильное. Али Шамхани входил в состав делегации, которая вела переговоры по иранской ядерной программе с США.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

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