В «Газпром нефти» оценили последствия увеличения добычи топлива странами ОПЕК+

Глава «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» Александр Дюков заявил, что увеличение добычи топлива в рамках ОПЕК+ связано с сезонным ростом спроса. Летом действия ОПЕК+ не вызовут переизбытка на мировом рынке, добавил он.

«Временный профицит нефти на мировом рынке в дальнейшем если и возможен, то будет компенсироваться закупками для пополнения стратегических запасов нефти США, Китая и других стран»,— сказал господин Дюков. Он пояснил, что поздней весной и летом спрос на мировом рынке нефти может увеличиваться более чем на 2 млн баррелей в сутки.

По оценкам главы «Газпром нефти», рост добычи ОПЕК+ в ближайшие месяцы, скорее всего, не повлияет на цены. Дальнейшие решения по целевой добыче будут приниматься с учетом сезонности, динамики спроса, добычи за пределами ОПЕК+ и влияния событий на Ближнем Востоке. Объем переработки нефти в 2025 году будет таким же или чуть выше уровня прошлого года, который стал рекордным для компании по этому показателю.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. баррелей в сутки. Решение принято в соответствии с текущим положением мировой экономики и здоровыми рыночными перспективами. 6 июля состоится новая встреча стран ОПЕК+, на которой решится вопрос об уровне нефтедобычи в августе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррель на марше».

Елизавета Шмакова