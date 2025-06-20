В Новороссийске планируют перейти к автобусам среднего класса до 2026 года

В мэрии Новороссийска планируют обновить подвижной состав общественного транспорта и перейти к автобусам среднего класса до 2026 года. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

До 2027 года в Новороссийске намерены закупить около 30 троллейбусов и 20 автобусов среднего и большого класса, такое пополнение вдвое увеличит городской парк автобусов большой вместимости.

В городе появится три новых маршрута: №107 свяжет три сельских округа — Натухаевский, Раевский и Верхнебаканский, №16А — для обеспечения связи новых жилых массивов Цемдолины, а также №43 — для связи жителей села Мысхако с проспектом Ленина.