Глава РПЦ прокомментировал слова священнослужителя из Сочи о мусульманах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных отвергать провокаторов, которые под предлогом защиты русской культуры и Церкви пытаются настроить верующих против российских мусульман. Об этом говорится в выдержках из стенограммы его выступления на собрании духовенства Калининградской митрополии, опубликованных на сайте РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Предстоятель отметил, что православные и мусульмане разделяют общую цель — заботу о Родине. Он подчеркнул, что хорошие отношения между конфессиями способствуют единству народа.

Таким образом патриарх отреагировал на высказывания священнослужителя из Сочи, вызвавшие широкий общественный резонанс. Речь идет о схиигумене Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Гаврииле (Виноградове), который 5 июня был отстранен от должности начальника Сочинского подворья из-за скандальных проповедей в интернете, в которых он негативно высказывался о представителях других конфессий, в том числе мусульман.

Схиигумену было запрещено действовать от имени Валаамского монастыря, а также велено закрыть свои аккаунты в социальных сетях.

Патриарх Кирилл охарактеризовал проповеди сочинского священника как провокацию. Он отметил, что православие и ислам в России представляют собой уникальный пример мирного сосуществования двух религий, представители которых могут быть единомышленниками и совместно защищать Родину.

Мария Удовик