В ДТП с машиной скорой помощи в Тобольске пострадали четыре человека

Во время ДТП, которое произошло вечером 19 июня в Тобольске, пострадали пассажиры машины скорой помощи и пассажирка легкового автомобиля — всего четыре человека, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

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Автомобиль скорой помощи марки «Луидор» столкнулся с «Ладой Грантой» на пересечении проспектов Комсомольский — Менделеева, из-за чего машина медиков опрокинулась на бок. По предварительным данным, у скорой была выключена звуковая и световая сигнализация, а 18-летняя водитель легкового авто не имеет водительских прав. В аварии пострадали 18-летняя пассажирка «Лады» и три пассажира «Луидора» — 32-летний мужчина, девушки 24 и 29 лет. Пассажирка «Лады» госпитализирована в больницу, остальным оказана медицинская помощь.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, пациент, которого везли в машине скорой помощи, не пострадал — его передали другой бригаде врачей, которые доставили его в профильное отделение областной больницы №3, в которое его изначально везли. Двое пострадавших в аварии находятся в приемном отделении этой же больницы — тяжесть их состояния оценивается как средняя.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в конце мая на 38 км федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в Свердловской области столкнулись пять автомобилей, включая машину скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим.

Ирина Пичурина