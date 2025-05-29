В ДТП со скорой на трассе Екатеринбург — Курган пострадали 8 человек

На 38 км федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе столкнулись пять автомобилей, включая машину скорой помощи, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили «Газель», Lada, Hyundai, «Нива» и Mitsubishi. На месте происшествия работают медики. В результате ДТП пострадала машина скорой помощи, которая везла беременную женщину из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

По данным регионально Минздрава, по предварительной информации, медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим, из них шесть человек осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. «Будущую маму передали бригаде СМП п. Белоярский для дальнейшей эвакуации в столицу Среднего Урала. Еще одну женщину эвакуирует бригада трассового пункта ТЦМК в профильную больницу Екатеринбурга»,– прокомментировали в свердловском министерстве.

Полина Щуцкая, Мария Игнатова