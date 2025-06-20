ВТБ сообщил о снижении ставок по рыночной ипотеке

С 20 июня ВТБ (MOEX: VTBR) снизил ставки по ипотечным программам. Максимальное снижение составило 2,2 п. п. Об этом сообщил зампред правления банка Александр Пахомов.

Ставка по рыночной ипотеке на покупку квартир и апартаментов составит от 25,3%. На индивидуальное жилищное строительство — от 25,9%. Ставка по комбинированной ипотеке в сочетании с семейной госпрограммой будет от 6,97%. В сочетании с IT-ипотекой — от 7,03%.

«Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и сегодня начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях»,— сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС). В ближайшее время банк планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам.

Господин Пахомов назвал основой спроса господдержку. По оценкам ВТБ, на нее придется более 80% продаж на рынке жилищного кредитования в первом полугодии. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты, подчеркнул зампред. Согласно прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января—июня составят около 1,5 трлн руб.

6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. После этого несколько банков, в том числе «Сбер», объявили о снижении ставок по ипотеке.

Подробнее о денежно-кредитной политике ЦБ — в материале «Ъ» «Движение вниз».

Елизавета Шмакова