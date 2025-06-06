Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам и ипотеке

Сбербанк (MOEX: SBER) 10 июня снизит ставки по рыночной ипотеке на 2–3,5 процентного пункта (п. п.), по потребительским кредитам — на 2 п. п. С 11 июня — по основной линейке вкладов на 1 п. п. на всех сроках. Максимальная ставка будет 19% годовых. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

До 11 июня клиенты Сбера могут открыть вклады по текущим условиям. С 24 июня также снижаются максимальные ставки по накопительным счетам с 18% до 16%.

Для клиентов с первоначальным взносом по ипотеке до 50% включительно ставки будут снижены на 2 п. п. При взносе больше 50% — на 2,5 п. п. Дополнительный дисконт в 1 п. п. доступен при покупке через сервис продажи новостроек «Домклик». Минимальная ставка по рыночной ипотеке составит 22,4% на первичное жилье, 22,8% — на вторичное и 23,8% — по программе «Строительство жилого дома».

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. В ЦБ объяснили снижение ставки постепенным замедлением инфляции, а также возвращением российской экономики к «траектории сбалансированного роста».

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ пошел на снижение».