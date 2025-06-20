Аэропорт Волгограда приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом в 7:25 мск сообщила пресс-служба Росавиации.

Работа аэропорта приостановлена для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу аэропорта уже вводились вечером 19 июня. Они продлились более пяти часов, об открытии авиагавани Росавиация сообщила в 5:26 мск. По данным Минобороны, в ночь на 20 июня над территорией Волгоградской области уничтожено три БПЛА.