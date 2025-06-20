1 июля в Перми на два года закроют половину Красавинского моста
С 1 июля начнутся ремонтные работы на Красавинском мосту. Об этом в эфире телеканала ВЕТТА сообщил начальник ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамья» Анатолий Дашкевич. На время ремонтных работ будет закрыто движение по правой части моста - которая ведет из Краснокамска в Пермь. Транспорт будет двигаться в обе стороны по левой части моста. Работы на правой части моста будут идти по осени 2027 года, затем перейдут на вторую половину, сообщил господин Дашкевич.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Напомним, в мае стало известно, что победителем конкурса на право капитального ремонта Красавинского моста на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь признано московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость контракта составит 5,6 млрд руб.
Капитальный ремонт предполагает реконструкцию существующих пролетных строений и опор. Трехполосное движение по ремонтируемой очереди моста не изменится, но будут демонтированы мостовое полотно, швы и опорные части. Работы проведут на очереди моста с направлением движения из Кировского района. Срок исполнения контракта — до 12 ноября 2027 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.
Красавинский мост через Каму был открыт 21 октября 2005 года, с этого времени он ни разу не закрывался на капитальный ремонт.