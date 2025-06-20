1 июля в Перми на два года закроют половину Красавинского моста

С 1 июля начнутся ремонтные работы на Красавинском мосту. Об этом в эфире телеканала ВЕТТА сообщил начальник ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамья» Анатолий Дашкевич. На время ремонтных работ будет закрыто движение по правой части моста - которая ведет из Краснокамска в Пермь. Транспорт будет двигаться в обе стороны по левой части моста. Работы на правой части моста будут идти по осени 2027 года, затем перейдут на вторую половину, сообщил господин Дашкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в мае стало известно, что победителем конкурса на право капитального ремонта Красавинского моста на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь признано московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость контракта составит 5,6 млрд руб.

Капитальный ремонт предполагает реконструкцию существующих пролетных строений и опор. Трехполосное движение по ремонтируемой очереди моста не изменится, но будут демонтированы мостовое полотно, швы и опорные части. Работы проведут на очереди моста с направлением движения из Кировского района. Срок исполнения контракта — до 12 ноября 2027 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Красавинский мост через Каму был открыт 21 октября 2005 года, с этого времени он ни разу не закрывался на капитальный ремонт.