Улицу Волгоградскую в Екатеринбурге закроют до конца лета
В Екатеринбурге с 20 июня по 31 августа будет поэтапно закрываться улица Волгоградская, сообщили в мэрии. Там будет проводить работы по модернизации тепломагистрали АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Ограничения будут вводиться на следующих участках улицы:
- от дома № 90 до дома 124;
- от дома № 126 до дома 134;
- от дома № 138 до дома 144;
- от дома № 146 до дома 168;
- в районе дома № 181.
Пути следования общественного транспорта не изменятся, но для автомобилей объезд закрытого участка будет организован по улицам Ясная, Шаумяна, Чкалова, Амундсена, Академика Бардина и Громова. На закрытой части улицы поставят дорожные знаки и указатели.
Напомним, в связи с проведением соревнований по триатлону Ironstar Ekaterinburg 29 июня в Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта с 06:00 до 13:00 на центральных улицах города.