В Екатеринбурге 29 июня ограничат движение транспорта из-за триатлона Ironstar

В связи с проведением соревнований по триатлону Ironstar Ekaterinburg 29 июня в Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта с 06:00 до 13:00 на центральных улицах города, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Движение будет перекрыто на участках:

ул. Дзержинского (от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской);

ул. Царской (от ул. Дзержинского до ул. Первомайской);

ул. Толмачева (от ул. Первомайской до пр. Ленина);

пр. Ленина (от ул. Карла Либкнехта до ул. Вайнера);

четной стороны пр. Ленина (от улицы Вайнера до четной стороны улицы Татищева;

четной стороны ул. Татищева (от четной стороны пр. Ленина до ул. Пирогова);

ул. Пирогова (от четной стороны ул. Татищева до ул. Крауля);

ул. Крауля (от ул. Пирогова до ул. Мельникова);

ул. Мельникова (от ул. Крауля до ул. Репина);

ул. Репина (от ул. Мельникова до четной стороны ул. Металлургов);

четной стороны ул. Металлургов (от ул. Репина до четной стороны Новомосковского тракта);

четной стороны Новомосковского тракта (от ул. Металлургов до Объездной дороги).

Кроме того, будет прекращено движение самокатов в границах указанных улиц. Будет запрещена стоянка на площади 1905 года и на парковках по адресам: улица Пирогова, 30 и улица Металлургов, 16а.

Будут внесены изменения в работу светофоров и установлены новые дорожные знаки. На дорогах по пути следования спортсменов будут работать полицейские.

Напомним, в прошлом году депутат Алексей Вихарев во время заседания городской думы Екатеринбурга предложил перенести соревнования по триатлону IronStar из центра города или перенести начало мероприятия на 4:30-5:00, так как в выходные дни, в которые проводится триатлон, многие жители едут за город и им приходится стоять в пробках по несколько часов.

Полина Щуцкая