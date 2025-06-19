В Екатеринбурге 29 июня ограничат движение транспорта из-за триатлона Ironstar
В связи с проведением соревнований по триатлону Ironstar Ekaterinburg 29 июня в Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта с 06:00 до 13:00 на центральных улицах города, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Движение будет перекрыто на участках:
- ул. Дзержинского (от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской);
- ул. Царской (от ул. Дзержинского до ул. Первомайской);
- ул. Толмачева (от ул. Первомайской до пр. Ленина);
- пр. Ленина (от ул. Карла Либкнехта до ул. Вайнера);
- четной стороны пр. Ленина (от улицы Вайнера до четной стороны улицы Татищева;
- четной стороны ул. Татищева (от четной стороны пр. Ленина до ул. Пирогова);
- ул. Пирогова (от четной стороны ул. Татищева до ул. Крауля);
- ул. Крауля (от ул. Пирогова до ул. Мельникова);
- ул. Мельникова (от ул. Крауля до ул. Репина);
- ул. Репина (от ул. Мельникова до четной стороны ул. Металлургов);
- четной стороны ул. Металлургов (от ул. Репина до четной стороны Новомосковского тракта);
- четной стороны Новомосковского тракта (от ул. Металлургов до Объездной дороги).
Кроме того, будет прекращено движение самокатов в границах указанных улиц. Будет запрещена стоянка на площади 1905 года и на парковках по адресам: улица Пирогова, 30 и улица Металлургов, 16а.
Будут внесены изменения в работу светофоров и установлены новые дорожные знаки. На дорогах по пути следования спортсменов будут работать полицейские.
Напомним, в прошлом году депутат Алексей Вихарев во время заседания городской думы Екатеринбурга предложил перенести соревнования по триатлону IronStar из центра города или перенести начало мероприятия на 4:30-5:00, так как в выходные дни, в которые проводится триатлон, многие жители едут за город и им приходится стоять в пробках по несколько часов.