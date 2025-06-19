Паслер поставил задачу увеличить продолжительность жизни свердловчан

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поставил задачу усилить меры по повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности в регионе, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вопрос обсуждался на заседании областного правительства. «Совершенствование медицинской инфраструктуры, профилактика, раннее выявление и своевременное лечение заболеваний, утверждение в обществе культуры здорового образа жизни и полезных привычек — все это важные составляющие комплексной работы по народосбережению»,— отметил глава региона.

Заместитель губернатора Татьяна Савинова сообщила, что реализация задачи по увеличению продолжительности жизни является приоритетом социальной политики руководства региона. Ведущая роль отводится профилактическим мероприятиям и совершенствованию системы здравоохранения. Власти планируют создавать инфраструктуру для здорового образа жизни, обновлять дворовые и общественные территории, снижать количество выбросов, расширять использование электротранспорта и сохранять источники питьевой воды.

По расчетам Минздрава России, 42% случаев смерти в Свердловской области в возрасте до 80 лет предотвратимы и делятся на болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что естественная убыль населения Екатеринбурга увеличилась по сравнению с 2023 годом и составила 1 040 человек в 2024 году. Директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин отметил, что число умерших увеличилось с 16,4 тыс. до 16,8 тыс., количество родившихся — уменьшилось с 16 тыс. до 15,7 тыс. Кроме того, он добавил, что в 2024 году власти зафиксировали увеличение числа случаев смертности горожан от болезней системы кровообращения (с 530,7 на 100 тыс. жителей в 2023 году до 548,8).

Полина Щуцкая