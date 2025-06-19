64% потребителей готовы платить больше денег за инновационные решения в ритейле

Клиенты хотели бы видеть больше персонализации и цифровизации внутри приложений, считает генеральный директор «Avon Россия» Наталья Делло. Большая часть покупателей (64%) готовы платить больше за инновационные решения бренда, в том числе с использованием искусственного интеллекта, рассказала госпожа Делло на сессии «Ъ» в рамках проекта Media Dome в Санкт-Петербурге.

Для косметического рынка такими могут стать подбор продуктов через ИИ, который анализирует качество кожи и предлагает продукты, AR-примерка макияжа, персонализированная витрина и советы по подбору от ботов. «Цифровой канал — забота и лояльность, бот — это забота и персонализированный опыт»,— отмечает она. Причем такие проекты можно реализовать как в онлайне, так и в офлайне.

Покупательский портрет изменился, отмечает госпожа Делло. Теперь потребитель покупает не просто продукт, а комфорт, эмоции и ценности. Согласно исследованию компании, 71% покупателей выбирают социально ориентированный бренд, около 46% опрошенных готовы отказаться от бренда, если у него нет социальной направленности.