На российском рынке труда число контрофферов достигло рекордных 14%

В 2024 году более 80% работодателей подняли зарплаты сотрудникам. При этом одной из причин роста оплаты труда были контрофферы — рекордные 14%. Речь идет о встречных предложениях, которые делают работодатели, чтобы удержать сотрудника от перехода в другую компанию.

«14% контрофферов — это абсолютный рекорд. И мы продолжаем фиксировать его сейчас»,— сказала руководитель отдела по развитию бизнеса ANCOR Consulting Варвара Толстая. Приведенные данные, по ее словам, были получены в результате опроса 215 компаний в ноябре 2024 года. 71% опрошенных компаний, отметила она, тратят сейчас больше средств на удержание сотрудников, чем в 2019 году.

«Общий тренд таков, что системное удержание выгоднее найма новых сотрудников. То есть удерживать дешевле и проще, чем нанимать новых, поэтому мы продолжаем наблюдать на рынке рост контрофферов»,— сказала госпожа Толстая на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Для того чтобы сотрудник остался в компании, 79% опрошенных работодателей поощряют обучение не только по востребованным навыкам; 63% повышают мобильность сотрудников внутри компании; 61% предлагают контрофферы; 31% разрабатывают стратегии бренда на разные категории сотрудников и кандидатов; 31% оптимизируют процессы взаимодействия с сотрудниками для их удобства.