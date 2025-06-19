Нетаньяху: Израиль уничтожил более половины пусковых установок Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил более половины ракетных пусковых установок Ирана. Он сказал это в эфире израильского телеканала Кан 11.

Господин Нетаньяху также прокомментировал слова министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что «Хаменеи (верховного лидера Ирана. — «Ъ») не должно существовать». «Нужно позволить действиям говорить больше, чем словам»,— сказал израильский премьер.

Биньямин Нетаньяху уделил внимание и возможной поддержке союзников. Он сказал, что в деле ударов по иранским ядерным объектам «приветствуется любая помощь».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил проект военной операции против Ирана, однако решил оставить Исламской Республике немного времени.

Подробнее — в материале «К иранскому атому подобрали калибр».

Степан Мельчаков