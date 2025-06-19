Треть работодателей заявили о планах повысить зарплаты

В 2025 году 32% опрошенных работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам. При этом они готовы увеличивать оклады сотрудников больше, чем в 2024 году. 35% работодателей пока не решили, будут ли поднимать зарплаты, 15% планируют, но меньше, чем в 2024 году, 9% — только тем, кому не повышали, остальные не планируют.

Такие данные содержатся в исследовании ANCOR Consulting, которое было представлено на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме. Опрос проводился среди руководителей 215 компаний в ноябре 2024 года.

«Если говорить о реальной заработной плате, можно сказать о том, что зарплаты растут. Безусловно, это зависит от конкретной отрасли, от уровня, но тем не менее гонка замедлилась, но не остановилась и уж точно не откатилась назад»,— сказала руководитель отдела по развитию бизнеса ANCOR Consulting Варвара Толстая.

Согласно данным опроса, у 49% работодателей оплата труда в 2024 году увеличилась на 1–10%; у 23% — на 10–20%; у 11% не изменилась; у 9% увеличилась на 20–40%; оставшиеся 8% попали в исследовании в категорию «другое».