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Коммерсантъ FM
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FIFA наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

Международная федерация футбола (FIFA) запретила московскому «Локомотиву» осуществлять трансферы игроков до зимы 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, ФК ''Локомотив'' намерен довести до дисциплинарного комитета FIFA свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время и запрет будет снят»,— заявили в пресс-службе команды.

В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал Марка Мампасси у «Шахтера», в декабре того же года футболиста выкупил «Локомотив». В феврале «Мариуполь» обратился с иском в FIFA с требованием компенсации за обучение Мампасси, поскольку он считался их воспитанником. Федерация удовлетворила это требование, однако «Локомотив» обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена. CAS вынес решение, согласно которому московский клуб должен выплатить «Мариуполю» €49,8 тыс. и 5% годовых с февраля 2022-го. Сообщалось, что в случае отказа FIFA может наложить на «Локомотив» санкции вплоть до запрета на трансферы.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» занял шестое место. По окончании чемпионата в команду перешли Николай Комличенко, Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

Таисия Орлова

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