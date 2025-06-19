FIFA наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

Международная федерация футбола (FIFA) запретила московскому «Локомотиву» осуществлять трансферы игроков до зимы 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, ФК ''Локомотив'' намерен довести до дисциплинарного комитета FIFA свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время и запрет будет снят»,— заявили в пресс-службе команды.

В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал Марка Мампасси у «Шахтера», в декабре того же года футболиста выкупил «Локомотив». В феврале «Мариуполь» обратился с иском в FIFA с требованием компенсации за обучение Мампасси, поскольку он считался их воспитанником. Федерация удовлетворила это требование, однако «Локомотив» обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена. CAS вынес решение, согласно которому московский клуб должен выплатить «Мариуполю» €49,8 тыс. и 5% годовых с февраля 2022-го. Сообщалось, что в случае отказа FIFA может наложить на «Локомотив» санкции вплоть до запрета на трансферы.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» занял шестое место. По окончании чемпионата в команду перешли Николай Комличенко, Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

Таисия Орлова