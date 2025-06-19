Опубликован список разрешенных инсектицидов против клещей в Ростовской области

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило «Ъ-Ростов» о публикации списка инсектицидных препаратов, допущенных для борьбы с кровососущими насекомыми. Перечень подготовлен «Институтом дезинфектологии ФБУН ФНЦГ имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно информации, предоставленной «Ъ-Ростов», препараты предназначены для борьбы с личинками и взрослыми особями комаров, а также включают репеллентные средства для индивидуальной защиты населения. Все препараты зарегистрированы согласно государственному реестру и могут использоваться в профилактических мероприятиях по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются через укусы кровососущих комаров.

«Обработку территорий от популяций клещей в природных биотопах проводят специалисты организаций, имеющих лицензию на дезинфекционную деятельность»,— пояснили в разговоре с «Ъ-Ростов».

В список вошли 54 наименования инсектоакарицидных препаратов российского и зарубежного производства, разрешенных для уничтожения иксодовых клещей в природных условиях. К применению рекомендованы эмульсии, суспензии и порошки.

Ранее «Ъ-Ростов» рассказал, что в Ростовской области в восьми районах обнаружены клещевые инфекции.

Валентина Любашенко