В Ростовской области в восьми районах обнаружены клещевые инфекции
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило случаи заболевания тремя видами клещевых инфекций в ходе оперативного мониторинга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Случаи Крымской геморрагической лихорадки выявлены в Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Зимовниковском районах. Лихорадка Ку обнаружена в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах. Иксодовый клещевой боррелиоз выявили в Батайске и Морозовском районе.
«Инфицирование заболевших произошло в результате укуса клещами или при уходе за животными (КРС, МРС, собаки)»,— уточнили в ведомстве.
Для снижения риска заражения лихорадкой Ку Роспотребнадзор рекомендует употреблять термически обработанные молоко и молочные продукты, применять средства индивидуальной защиты при работе с животными, соблюдать личную гигиену, принимать душ и менять одежду после контакта с крупным рогатым скотом и домашними питомцами.