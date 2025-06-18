В Ростовской области в восьми районах обнаружены клещевые инфекции

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило случаи заболевания тремя видами клещевых инфекций в ходе оперативного мониторинга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Случаи Крымской геморрагической лихорадки выявлены в Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Зимовниковском районах. Лихорадка Ку обнаружена в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах. Иксодовый клещевой боррелиоз выявили в Батайске и Морозовском районе.

«Инфицирование заболевших произошло в результате укуса клещами или при уходе за животными (КРС, МРС, собаки)»,— уточнили в ведомстве.

Для снижения риска заражения лихорадкой Ку Роспотребнадзор рекомендует употреблять термически обработанные молоко и молочные продукты, применять средства индивидуальной защиты при работе с животными, соблюдать личную гигиену, принимать душ и менять одежду после контакта с крупным рогатым скотом и домашними питомцами.

Валентина Любашенко