В Краснодаре около 650 многоэтажных домов временно останутся без горячей воды

В Краснодаре со 2 июня пройдут масштабные плановые отключения горячего водоснабжения, которые затронут более 650 многоэтажных домов. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на департамент городского хозяйства краевого центра.

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С 2 по 16 июня без горячей воды останутся жители улиц: Брюсова 15, 18; Головатого 172, 174; Захарова 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Индустриальная 3, 7а; Калинина 233; Кропоткина 50; Речная 1, 2; Станкостроительная 2, 4, 6, 10, 14; Тургенева 23; Химзаводская 40, 48а; Энгельса 57.

Отключение воды с 3 по 16 июня затронет улицы: 1 Мая 47, 184, 186, 188, 228, 230, 230 стр.1, 232, 234, 262, 298, 298а, 270, 270 корп.1, 286/1, 288; 40-летия Победы 85, 87, 89, 93, 129, 131, 133, 154, 170/1, 178, 178 корп. 2, 3, 4, 5; Аверкиева 1; Восточно-Кругликовская 42/3 корп.1 (БС 1-10), 45, 46/6, 46а, 46б, 47/1, 47/2, 48б, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52 (а, б, в,) 53, 55, 64, 64/1, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 79, 82 литер 8/2, 86, 88, 90/92, 94, 98, 124; Героев-Разведчиков 22; Домбайская 6 лит. 2, 10 корп. 1, 2, 10/1, 10/2 лит. 1, 6, 6 корп. 1; Черкасская 22, 43, 45, 45, 47, 49, 53, 55, 70; Яцкова 2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

С 9 по 22 июня отключение коснется улиц: 1 Мая 580/3, 580 корп. 2; 40-летия Победы 52, 54, 56, 60; Амурская 15; Армавирская 29, 60; Базовская 169; Бигдая 11 (13), 12; Бородина 18/9, 19, 20, 21, 22, 24; Дружбы 7, 8/1, 10, 12/2; Дунайская 53, 54, 54/1, 57, 60, 62, 64; Енисейская 49, 51а, 54, 56; Коллективная 43, 45; Колхозная 5, 5/1, 5а, 9, 18, 20, 22, 24, 26; Коммунаров 217а, 219, 221/1, 221/2, 225, 225/1, 270; Красная 180, 180/1,180а, 182, 184, 184/1, 186, 188; Круговая 4/1 к.1 лит. 1-5; Круговая 4в, строение 1, лит. 1 (корп. 5, 6, 7), лит. 4 (к. 1), лит. 5 (к. 4), лит. 6 (к. 3), лит. 7 (к. 2); Леваневского 185, 185а, 187 А, 191, 185, 187; Ленинский 6, 8/1; Новгородская 2/36, 11, 13, 16; Новокузнечная 65, 95, 178, 180, 182, 184, 186; Одесская 40, 42, 44, 46; Октябрьская (пос. Лазурный) 1, 1 корп. 1, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 11/2, 11 б, 12, 14, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Островского 43; Парковая 1; Промышленная 19а лит. 3, 19б к. 1, 19б к. 2, 21 (к. 1-10) 23, 23 (к. 1, 3), 25, 25 (к. 2-5, 8), 38, 58; Радищева 5; Российская 650; Ростовская 14, 30; Садовая 120а, 157а, 157, 157 корп. Б, 161/1 корп. 1, 2, 3; Сахалинская 15 корп. 1-6; Северная 305, 307, 309, 319, 321, 327; Седина 204; Симиренко 71 к. 1, 2, 3; Советская 50 (пос. Лазурный) корп. 1, 2, 3, 4, 5; Спортивная 33; Стахановская 1, 1/3, 1/3 лит. 15, 1/5 (к. 1-5); Таганрогская 1, 1а, 3, 4, 5, 16, 18, 18/1, 22/1, 24; Тепличная 2, 2 к. 2, 11, 15, 16/1, 18, 19/1, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 58, 60, 62, 62/1 (к. 1, 2), 64; Уральская 13, 17; Ялтинская 73; Янковского 169.

С 16 по 29 июня отключение горячей воды будет на улицах: 1 Мая (Пашковка) 11, 67, 69, 71/1, 71/2, 71/3, 73, 75/1; Гаражная 107; Дальняя 8 корп. 1, 2; Адмиралтейский бульвар 3 к. 2, 3, 3 лит. 3.1, 3/1; Атарбекова 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/1, 44, 45, 47, 49, 52, 52а, 54; Бершанской 404/3, 347, 347/1, 347/10, 347/11, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/9, 372, 402, 402/2, 402/Б, 404, 404/1, 406, 408, 408/1, 410; Брюсова 100; Веселая 1; Воровского 152, 172, 177, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 195, 197, 219, 221, 221/1, 223, 223/1, 225, 227, 229, 231, 233, 237; Воронежская 10, 31, 39, 40, 42, 50, 58, 60, 62, 76; Гагарина 55, 57, 57, 59, 61, 63, 67, 67, 69, 69а, 69а, 69/271, 73, 73а, 73а, 73б, 73б, 75, 75/275/4, 79а, 79а, 79б, 81, 83, 83, 85, 87, 89, 89, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 132, 132, 135, 135/1, 137, 139, 141, 143, 145, 170, 186, 204, 212, 230, 238, 240, 242, 246, 250, 250а, 252; Гагарина 107/1, 156 корп. 1, 248/1; Герцена 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194; Дзержинского 99, 103, 115, 115/1, 117; Каляева 194, 196, 198, 261, 255, 259/1 лит. А; Командорская 1 к. 1, 2, 3, 1а, стр.1, 2, 5 (к. 1, 2, 3), 3 (к. 1, 2), 6, 6 (к. 1, 2), 6а, 10, 15, (к. 1, 2), 8, 9/1, 9/2; Котовского 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 113/1, 115, 115а, 117, 117/1, 119, 121, 123, 125, 125 корп. 2 и 3; Краснодарский 1-й пр. 2 к. 1, 2, 3, 4; Краснодарский пос. 66 к. 1, 2; Красных Партизан 1а, 443, 443/1, 443/2, 489, 491, 192 1а; Крузенштерна 1 (Серебрякова 4, стр. 3), 5, 6, 6 к. 3; Кутузова 16/1; Лавочкина 1; Лотышева 11; Монтажников 2/1; Московская 133 лит. 2, 3, 4, 133 корп. 1, 133/1 стр. 1, 2,3, 137; Олимпийская 2, 4, 6; Парковая 1, 2, 3, 5, 7,7/1, 9, 11; Почтовое 73а, 73б; Пустошкина 11, 11. (к. 1, 2, 3); Рашпилевская 325, 325/1, 327, 327Б, 329, 331, 333, 333/1, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347; Росинского 3/1, 3/1 к. 1, 3/1 стр. А, 3/2, 3/2 к. 1, 3/2 стр. А; Рылеева 147; Серебрякова 3, 3 (к. 1, 2, 3), 4, 4, стр. 1 и 2, 4/5, 4, стр. 4; Соловьева 6, 6 (к. 1-7); Сорока 2, 7; Степная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12; Тополиная 46 корп. 1 и 2, 48, 48 корп. 1, 48 стр. 1; Тургенева 106, 107, 109, 110, 111, 112, 112/1, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126/1, 128, 130, 132, 134, 135, 135/1, 136, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 148/1, 148/2, 149, 149а, 150, 150/1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 166, 170, 172, 177, 179, 181, 181 а, 181/1, 183, 185, 187, 187/1, 189, 189/6, 191, 193, 195, 197, 199, 199/1, 199/2, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 215/1, 217, 247; Фадеева 329, 413, 415, 417, 419, 421, 423; Фестивальная 1, 6, 7, 15, 16, 17а, 21, 3/1, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44; Шевцова 1, 5, 8, 34 (к. 1, 2, 3, 4), 36. (к. 1, 2); Штурвальная 8, 10; Юбилейная 41; Яна Полуяна, 58,60.

Алина Зорина