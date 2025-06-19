Теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Галле

Россиянин Андрей Рублев проиграл аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8) в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в немецком Галле. Призовой фонд соревнований превышает €2,5 млн.

Теннисисты провели на корте 3 часа 1 минуту. В рейтинге ATP Андрей Рублев занимает 14-е место, Томас Мартин Этчеверри — 63-е. В четвертьфинале аргентинец сыграет против российского теннисиста Карена Хачанова.

Ранее в четвертьфинал турнира вышел россиянин Даниил Медведев, который является 11-й ракеткой мира. 20 июня он сыграет с американцем Алексом Микельсеном. В live-версии рейтинга ATP Медведев занимает девятое место, обогнав Бена Шелтона из США. До конца недели его мог обойти только выбывший из турнира Рублев.

Финал турнира пройдет 22 июня. В прошлом году его победителем стал итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова