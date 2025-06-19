Главные новости за 19 июня. Кавказ

В Карачаево-Черкесии с 2025 по 2028 год построят первый аэропорт. Общий объем капиталовложений составит 36,5 млрд руб.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своем уходе с должности главы дагестанской столицы, которую он занимал с мая 2023 года.

Компания «Ставропольские ягоды» создаст в Кочубеевском округе Ставропольского края мультиягодный кластер на площади свыше 100 га с инвестициями до 4 млрд руб.

Ставропольский край занял второе место в комплексном региональном инвестиционном рейтинге по возобновляемой энергетике за 2023-2024 годы.

В городе Лермонтове Ставропольского края 19 июня прошли антитеррористические учения в районе гипермаркета на проспекте Лермонтова.

Кабардино-Балкария получит около 740 млн руб. из федерального бюджета на 2025-2027 годы для создания дополнительных средств размещения туристов.

В Ставропольском крае приостановили работу 31 пункта проведения ЕГЭ из-за угрозы атаки беспилотников.

В Кисловодске один человек погиб и два получили травмы в результате лобового столкновения, которое спровоцировал 33-летний москвич, выехавший на встречную полосу движения.