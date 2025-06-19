ЕГЭ приостановили в Ставропольском крае из-за угрозы БПЛА

В Ставропольском крае приостановили работу 31 пункта проведения ЕГЭ из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила министр образования региона Мария Смагина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Экзамены возобновятся после отмены режима беспилотной опасности. В резервный день тестирование должны были проходить 631 школьник.

«Чтобы обезопасить жизнь детей, приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена. Сегодня в крае резервный день, пишет экзамен 631 ребенок. Они смогут продолжить написание экзамена после того, как будет введен режим отмены беспилотной опасности»,— заявила Мария Смагина в видеообращении.

Министр также сообщила о принятых мерах безопасности в других образовательных учреждениях. Руководителей летних лагерей уведомили о введении режима опасности. Родители могут забрать детей из лагерей, обратившись в соответствующие организации.

Николай Аксенов