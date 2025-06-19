Следователи возбудили дело по факту истязания пермской девочки

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении жительницы Чусового 1986 года рождения. Как сообщает сайт управления, ей инкриминируется п. «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ» (истязание несовершеннолетнего путем причинения нравственных и физических страданий»).

По версии СКР, с октября 2024 года по 6 апреля 2025-го женщина систематически наносила побои дочери 2009 года рождения. В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в центр временного содержания несовершеннолетних», - сообщает следственное управление. Расследование уголовного дела продолжается.