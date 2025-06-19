В Свердловской области задержали подозреваемых в покушении на главу Талицы

В Свердловской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в совершении покушения на убийство главы Талицкого городского округа Александра Толкачева, совершенного семь лет назад, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 25 апреля 2018 года в поселке Троицкий неизвестные обстреляли автомобиль господина Толкачева, однако тот не пострадал. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), которое впоследствии было приостановлено из-за неустановления лиц, причастных к совершению преступления.

В 2025 году материалы дела были проанализированы сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. После возобновления расследования были задержаны два предпринимателя из Талицкого района.

По версии следствия, подозреваемые, имея конфликтные отношения с главой муниципалитета, решили его убить. Однако по независящим от них обстоятельствам довести задуманное до конца им не удалось. В ходе обысков по местам жительства задержанных изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Александр Толкачев руководил Талицким городским округом с 2010 года. В августе 2023 года покинул пост главы муниципалитета в связи с переходом на работу в Федеральное агентство по делам национальностей. В июне 2024 года он возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Полина Щуцкая