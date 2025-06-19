Израиль обвинил Иран в применении ракеты с кассетным боеприпасом

Во время одного из обстрелов территории Израиля Иран запустил как минимум одну ракету с кассетным боеприпасом, заявили израильские военные. По их словам, которые приводит The Times of Israel, ракета была запущена по центральной части Израиля.

Командование тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовало фотографию одного из суббоеприпасов подобной боеголовки. Граждан предупредили, что обломки этих ракет могут взорваться при контакте или движении.

Кассетные боеприпасы разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрете кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. При этом Израиль и Иран в их число не входят.

Как сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), Иран в течение сегодняшнего дня ведет операцию более чем с 100 БПЛА для поражения противоракетных комплексов Израиля в Хайфе и Тель-Авиве. Иранские власти призвали израильтян не приближаться к военным и разведывательным объектам.

По последним данным Израиля, с 13 июня в результате ударов погибли 24 израильтянина, более 800 пострадали. КСИР атакует Израиль в ответ на операцию ЦАХАЛа против иранских объектов ядерной и оборонной промышленности.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

Лусине Баласян