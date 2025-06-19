ПМЭФ-2025: Михаил Сутягинский выступил на панельной сессии по вопросам глобальных трендов в химпроме

В рамках Петербургского международного экономического форума Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский выступил на панельной сессии по вопросам глобальных трендов и вызовов в химической отрасли.

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На мероприятии обсуждались новые инвестиционные стратегии, которые помогут отечественному химпрому успешно адаптироваться к новым вызовам в условиях глобальных изменений. Участие в работе сессии также приняли Василий Осьмаков, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, Дарья Борисова, член правления – управляющий директор по развитию и инновациям ООО «СИБУР», Мария Василькова, член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, Эдуард Давыдов, Председатель Российско-Казахстанского делового совета, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» (БСК), генеральный директор АО «Росхим», Виталий Королев, заместитель руководителя ФАС России и Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.

В своем выступлении Михаил Сутягинский отметил необходимость развития кластерной производственной кооперации. Здесь ведущая роль отводится инжиниринговым центрам промышленных компаний, которые сегодня предлагают стратегическое партнерство между предприятиями, имеющими общие цели и взаимодополняющие ресурсы. За счет объединения усилий участники кластера получают доступ к большему объему ресурсов, в том числе к финансовым, технологическим и кадровым. Совместные исследования и разработки позволяют компаниям обмениваться опытом и в результате снижать издержки, повышать общую эффективность и конкурентоспособность.

Также Михаил Сутягинский выступил с предложениями по решению стоящих перед промышленниками препятствий, которые сдерживают развитие проектов по созданию новых импортозамещающих производств. Одним из основных барьеров, которые он отметил, является устаревшая нормативная и регуляторная база. В настоящее время сроки проведения необходимых по действующему законодательству государственных экспертиз для получения разрешения на строительство или реконструкцию капитальных объектов весьма велики. Это существенно влияет на сроки реализации проектов, в том числе направленных на обеспечение технологического лидерства страны.

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Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Практика показывает, что для начала «нулевого» цикла строительства и, тем более, подготовительных работ было бы достаточно согласования с органами государственной и региональной власти в соответствии с утвержденной нормативно-правовой базой. Безусловно, с последующим прохождением всех необходимых этапов экологической и государственной экспертизы в полном объеме. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность приведения к мировым стандартам правил промышленной безопасности как в химической, так и металлургической, газо- и нефтеперерабатывающей отраслях. Это может привести к сокращению CAPEX новых производств до 15%, при этом сами показатели промышленной безопасности будут не только соблюдены, но и усовершенствованы».