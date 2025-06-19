АвтоВАЗ опроверг информацию об отказе в регистрации Lada Azimut

Автоконцерн АвтоВАЗ предоставил документ из Роспатента, подтверждающий, что название Lada Azimut зарегистрировано, сообщает Autonews.ru. Таким образом, компания опровергла информацию об отказе в регистрации названия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В документе говорится, что по результатам экспертизы Роспатент решил зарегистрировать знак обслуживания и коллективный знак нового автомобиля Azimut. Разрешение выдано 17 июня.

О том, что название автомобиля якобы не прошло регистрацию, писал Telegram-канал Mash. В публикации утверждалось, что отказ связан с избыточным количеством брендов с таким же товарным знаком. Позже канал уточнил, что Роспатент не стал регистрировать название Azimut, после чего АвтоВАЗ изменил марку на Lada Azimut.

АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме 18 июня. Модель разработана на базе российской платформы Vesta. Начало продаж запланировано на второй-третий квартал 2026 года.

Екатерина Отрашкевич