Путин и Субианто приняли декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Индонезии

Президенты РФ и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто приняли декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии по итогам переговоров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Переговоры двух лидеров прошли в Константиновском дворце в Стрельне и продолжались более трех часов, сообщило агентство. Открывая переговоры, Владимир Путин заявил, что отношения России с Индонезией «развиваются поступательно» и что у сторон «есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия». По его словам, это сельское хозяйство, космос, энергетика, взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Индонезийский лидер, в свою очередь, заявил, что Джакарта уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Москвой в различных отраслях.

Лидер Индонезии Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом 18 июня. Вместе с российским лидером он примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Анастасия Домбицкая