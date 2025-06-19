Сийярто: единственный путь к миру в Европе — это договоренность России и США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что мир в Европе возможен только при условии, что Россия и США достигнут договоренности по Украине. Об этом венгерский министр сказал на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, Венгрия продолжает выступать за переговоры и прекращение огня между Москвой и Киевом.

«Мы продолжим выступать за мирные переговоры, продолжим поддерживать усилия президента Трампа по установлению мира. Потому что мы считаем, что, возможно, единственный путь по достижению мира в регионе — это договоренность между Россией и США»,— сказал господин Сийярто (цитата по ТАСС).

В марте премьер Венгрии Виктор Орбан выражал уверенность, что европейские лидеры не заинтересованы в мире на Украине. Он отмечал, что Евросоюз требует от Киева продолжения войны, обещая взамен членство в сообществе. Господин Орбан также призывал страны ЕС возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Без этого, убежден Виктор Орбан, невозможно прийти к мирному урегулированию на Украине. Между тем в июне Виктор Орбан заявил, что в России «понимают только язык силы», призвав Европу укреплять свой потенциал.

Анастасия Домбицкая