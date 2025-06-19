Танго под прикрытием

Секретариат разведки Аргентины заявил о выявлении сети российской агентуры, которая якобы занималась распространением дезинформации и финансировалась напрямую из Москвы. Под подозрение попала семейная пара с российским гражданством, которая, как утверждается, связана со структурами погибшего предпринимателя и руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Российское посольство в Буэнос-Айресе охарактеризовало ситуацию как очередной виток шпиономании, вбивающий клин в отношения двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodrigo Abd / AP Фото: Rodrigo Abd / AP

Впервые с заявлением о присутствии в Аргентине российских разведчиков выступил пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни. «Государственный секретариат разведки (SIDE), отвечающий за защиту аргентинского государства и его населения, выявил группу проживающих в Аргентине россиян, которые, предположительно, осуществляют подозрительную деятельность в поддержку геополитических интересов России в тесном сотрудничестве с гражданами Аргентины»,— заявил он на пресс-конференции.

Под подозрение попали супруги Лев Андриашвили и Ирина Яковенко. Аргентинская разведка утверждает, что они возглавляли агентурную группу, обеспечивали ее финансирование из Москвы, координировали операции с привлечением местных агентов и выстраивали связи с аргентинскими гражданами и организациями, поддерживающими Россию.

Созданная ими структура называлась La Compania и, по утверждению Буэнос-Айреса, была напрямую связана с «Проектом Лахта», который ранее курировал погибший в 2023 году глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Считается, что в задачи агентов входили такие нетипичные для разведки функции, как создание пророссийского контента для соцсетей, продвижение пророссийской повестки среди гражданского общества Аргентины, установление контактов с фондами и НКО с целью влияния на их деятельность.

Кроме того, агентам, по утверждению аргентинской разведки, поручали формирование фокус-групп для проведения опросов и сбор информации о политической жизни страны в интересах Москвы. «La Compania ставила целью сформировать группу людей, преданных российским интересам, для проведения кампаний по дезинформации и оказанию влияния на аргентинское государство»,— отметил господин Адорни.

Он подчеркнул, что государство не потерпит внешнего вмешательства, а безопасность аргентинцев — не второстепенный вопрос. В подтверждение своих слов он напомнил о создании в структуре полиции Федерального департамента расследований, который называют аналогом ФБР. Новый департамент, который был презентован во вторник, сосредоточится на борьбе с терроризмом, организованной преступностью и наркокартелями. «Аргентина будет соответствовать стандартам ФБР США»,— заявил Адорни.

Он не уточнил, были ли задержаны супруги из России, сославшись на секретность информации.

В российском посольстве в Буэнос-Айресе незамедлительно отреагировали на обвинения в шпионаже, направив ноту в МИД Аргентины с просьбой разъяснить правовой статус подозреваемых.

«К сожалению, это не первый виток шпиономании, связанный с попытками вбить клин в отношения двух стран»,— заявили в дипмиссии.

Впрочем, последний шпионский скандал в Аргентине не был напрямую связан с РФ. Он разгорелся десять лет назад, когда бежавший из США и оказавшийся в России бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден обнародовал документы о проведении Великобританией операции по воздействию на общественное мнение относительно принадлежности Фолклендских (или, как их называют в Аргентине, Мальвинских) островов. Согласно этим данным, за информационную кампанию отвечала Объединенная аналитическая группа по исследованию угроз, входившая в состав Центра правительственной связи Великобритании. С 2006 по 2011 год британские агенты продвигали позицию Лондона в соцсетях с помощью фейковых аккаунтов, прослушивали аргентинских политиков и проводили кибероперации. Власти Великобритании тогда не стали комментировать ситуацию.

Шпионских скандалов, прямо связанных с Россией, до последнего времени не случалось. Правда, в декабре 2022 года в Словении была задержана супружеская пара — Анна и Артем Дульцевы, использовавшие аргентинские паспорта. Супруги прибыли из Аргентины в 2018 году — утверждалось, что они были спящими агентами, активированными после начала украинского конфликта. После вынесения им приговора в 2024 году пара вместе с двумя детьми вернулась в Россию в рамках масштабного обмена заключенными.

Вероника Вишнякова