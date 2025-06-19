Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников за два часа

С 14:00 до 16:00 мск силы ПВО сбили над разными регионами России десять украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Семь ПБЛА сбили над территорией Ростовской области, два — над Волгоградской и еще один — над Астраханской, уточнили в Telegram-канале Минобороны.

В аэропортах Волгограда и Оренбурга сегодня вводились ограничения на прием и выпуск судов. Воздушная гавань Волгограда приостанавливала работу на шесть часов, Оренбурга — почти на три с половиной часа. Администрация Волгоградской области также сообщала о ночных массированных ударах, однако число сбитых БПЛА не уточнялось.