Аэропорты Волгограда и Оренбурга возобновили работу

В аэропортах Волгограда (Гумрак) и Оренбурга сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Воздушная гавань Волгограда приостанавливала работу на 6 часов, Оренбурга — почти на 3,5 часа.

За это время на запасные аэродромы было перенаправлено пять самолетов. Три из них летели в Волгоград, два — в Оренбург. Ранее ограничения на полеты были сняты в аэропортах Саратова, Иваново и Калуги.

С начала дня, по данным Минобороны, на территории Волгоградской области уничтожено четыре украинских беспилотника. В администрации региона сообщали о ночных массированных ударах, однако число сбитых БПЛА не уточнялось. В Оренбургской области объявлена угроза беспилотной опасности.