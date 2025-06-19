Спрос на авиабилеты бизнес-класса на ПМЭФ вырос на 18%, на СВ в поездах — на треть

Спрос на билеты бизнеса-класса в Санкт-Петербург в период проведения ПМЭФ-2025 увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом, а их доля в общем объеме перелетов достигла 19%. Мест в СВ в поездах делегаты приобрели на треть больше, чем в 2024 году, а их доля среди ж/д билетов на форум составила 3%. Такую информацию предоставили «Ъ-СПб» в компании «Аэроклуб», аналитики которой связывают эти данные с ростом уровня делегаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авиабилеты бизнес-класса в этом году подорожали на 17% — их средняя стоимость составила 128 тыс. руб. Средняя стоимость билета эконом-класса на время ПМЭФ в этом году, напротив, снизилась на 4% — до 13,5 тыс. руб. Больше всего российских делегатов прилетели из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Самары и Красноярска, а среди зарубежных направлений лидируют Беларусь, Китай, Казахстан, Узбекистан и Турция.

Как и в предыдущем году, 60% делегатов прибыли на форум на поезде. На сидячие места в скоростных поездах пришлось 83% спроса, на купе — 14%. Средняя стоимость ж/д билета в Петербург на время ПМЭФ сохранилась на уровне 2024 года и составила 7,8 тыс. руб. Больше всего ехали из Москвы, Петрозаводска и Ярославля.

Спрос на размещение в Северной столице по сравнению с 2024 годом упал на 15%. По мнению аналитиков компании, это связано с ростом цен: средняя стоимость номера в Санкт-Петербурге в период проведения ПМЭФ выросла к прошлому года на 72% и составила 44 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что стоимость суточного пребывания бизнес-туристов в Петербурге выросла на 10% с начала года.

Артемий Чулков