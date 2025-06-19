МИД: Россия ждет извинений от итальянской RAI за призыв ударить по Кремлю

Россия ждет извинений от руководства итальянской телекомпании RAI за призыв ее представителя ударить ракетой по Кремлю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии — такая разнузданность и такая вседозволенность»,— сказала госпожа Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На прошлой неделе директор по институциональным связям телекомпании RAI Марко Фриттелла прокомментировал пост в соцсети Х, в котором утверждалось об одновременном присутствии в Москве президента России Владимира Путина, экс-президента Сирии Башара Асада и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Марко Фриттелла написал, что «достаточно было бы одной точной ракеты». Позже он удалил свой пост.