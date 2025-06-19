Пиотровский: «Музеи показывают, как можно объединить разные традиционные ценности»

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе дискуссии на тему «Архитектура памяти: культурные коды – тренд или потребность в возвращении к истокам?», проводимой на полях ПМЭФ высказался о роли музеев, передает корреспондент «Ъ-СПб».

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Господин Пиотровский начал с того, что культурный код не передается генетически. В связи с этим необходимо воспитывать себя, новые поколения и искусственный интеллект. В противном случае мы перестанем существовать, подчеркнул гендиректор Эрмитажа.

«Музеи, на самом деле, это те учреждения, которые показывают, как можно объединить вместе разные культурные ценности, разные традиционные ценности. Потому что тот диалог, которые мы устраиваем, диалог суверенных культур, напоминающий им, что они суверенные все до определенного предела»,— заявил Михаил Пиотровский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ВМА имени Кузнецова не отдаст свои помещения Музею обороны и блокады Ленинграда.

Подробнее о манифесте Союз музеев России о развитии отрасли — в материале «Ъ-СПб» «Культура снова ищет кадры».

Татьяна Титаева, Дарья Астанина