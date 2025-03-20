Культура снова ищет кадры

Союз музеев России принял манифест о миссии музеев в современном мире «Музей прямо сейчас. 2025». Программный документ подписал гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Члены союза подчеркивают, что сейчас необходимо взращивать больше специалистов в области искусства, нехватка которых наблюдается в последние годы, но конкретных планов не обозначают. При этом прошлогодняя идея союза о реестре творческих кадров пока не реализована. К тому же в учебных заведениях Санкт-Петербурга отмечают, что и без принятия манифеста работа в этом направлении активно ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «...Мы готовы принять участие в отборе и воспитании музейных кадров, которые являются штучным товаром. Музей не место отдыха для отставников, ему нужны динамичные люди»,— сказано в манифесте «Музей прямо сейчас»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «...Мы готовы принять участие в отборе и воспитании музейных кадров, которые являются штучным товаром. Музей не место отдыха для отставников, ему нужны динамичные люди»,— сказано в манифесте «Музей прямо сейчас»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Члены союза в документе определяют музеи как научно-исследовательские культурно-просветительные учреждения и хранители культурного кода нации. Отмечается, что выставочные площадки играют ключевую роль в создании горизонтальных связей, способствуя объединению России в общее культурное пространство.

Кроме определения места музеев в жизни страны, документ отражает реакцию профессионального сообщества на ситуацию на рынке, объясняют «Ъ-СПб» в союзе. В манифесте говорится, что на данный момент необходимость в воспитании рабочих кадров среди молодежи растет. «Мы готовы принять участие в отборе и воспитании музейных кадров, которые являются штучным товаром. Музей не место отдыха для отставников, ему нужны динамичные люди»,— сказано в документе.

Для этого Союз музеев совместно с Министерством культуры РФ планирует запустить конкурс «Музейный лидер», где будут отбираться лучшие начинающие специалисты. Однако непонятно, как принятый документ повлияет на воспитание музейных кадров, кроме внедрения нового государственного состязания, в отличие от «Стратегии развития деятельности музеев», которую приняли в 2018 году, конкретных шагов в манифесте не описано. В свою очередь, союз в качестве одной из главных функций манифеста называет оживление духовного настроя музейщиков.

Союз музеев России основан в 2001 году. Организация объединяет более четырехсот музеев из семидесяти пяти регионов страны. С момента основания президентом организации является Михаил Пиотровский.

В опрошенных «Ъ-СПб» вузах Петербурга отмечают, что сами музеи активно участвовали в подготовке новых кадров и до принятия манифеста. Совместно с Эрмитажем в Европейском университете действует Международная школа искусства и культурного наследия, где учатся будущие кураторы и хранители, причем некоторые из их лекций проходят в стенах музеях. В Российской академии художеств студенты ездят в Москву на практику (Третьяковская галерея и Музей на Петровке), а в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) летом организуются учебные поездки в Великий Новгород и Армению для изучения архитектуры и зодчества.

Схожая идея с Европейским университетом реализуется в Институте истории СПбГУ: тут студенты во время занятий посещают крупные музеи города. Также, как отмечают в вузе, популярными местами для прохождения практики на третьем курсе среди универсантов становятся, кроме Эрмитажа и Государственного Русского музея, Российский этнографический музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Государственный музей городской скульптуры и Центральный музей связи им. Попова.

Михаил Пиотровский не впервые высказывается о кадровом дефиците в культурной сфере. В 2024 году он заявлял о создании списка кадрового резерва в музеях России. Реестр планировали представить веб-сайтом, где люди смогут размещать свои портфолио, представлять себя и делиться информацией о своем опыте и навыках. Однако спустя год агрегатор для специалистов так и не размещен в сети.

В Эрмитаже при поддержке господина Пиотровского с ноября 2019 года действует Молодежный центр, в рамках которого функционируют арт-лектории, творческие секции и семинары о музейном деле. В рамках проекта запустили клуб для студентов, где прошедшие ежегодный отбор ученики изучают междисциплинарное искусство.

В музейном комплексе работает открытая библиотека, ее коллекцию сотрудники музея собирали совместно с художниками, кураторами и ведущими критиками России. Среди изданий представлены различные тематики — от скетчбуков до исторических монографий, включая работы авторов и иллюстраторов, специально созданные под заказ Эрмитажа.

Студенческий клуб функционирует и в Русском музее, в Восточном павильоне Михайловского замка проводятся занятия по музейному кураторству и истории искусства. Проектом занимаются специалисты службы «Российский центр музейной педагогики и творческих инициатив» Русского музея. Формат схож с практикой Эрмитажа и тоже направлен на привлечение молодежи на работу в сферу искусства. К примеру, в Строгановском дворце работает Тактильная галерея для слабовидящих посетителей, куда волонтерами могут попасть студенты. Однако перед этим они должны пройти специальное обучение.

В целом обучающие и волонтерские программы для молодежи распространены в музеях Петербурга. В ГМЗ «Петергоф» специально для детей в музее-заповеднике есть обучающие программы с музейными педагогами, а в ЦВЗ «Манеж» действует клуб волонтеров Манежа, причем его участники при желании могут обучиться на экскурсоводов и проводить арт-медиации на экспозициях.

Стефания Барченкова