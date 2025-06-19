В Екатеринбурге установлено более 3 тыс. контейнеров для сортировки отходов

Более 3 тыс. контейнеров для сортируемых отходов установлено на 2 тыс. площадках Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным администрации, сеточные контейнеры предназначены только для пластика. В мусорные баки с наклейкой «Сортируемые отходы» можно выбрасывать макулатуру, стекло, металл и пластик (ПЭТ-бутылки, емкости от бытовой химии и полиэтилен), при этом все отходы должны быть чистыми и сухими.

В комитете по экологии отметили, что сетчатыми контейнерами жители пользуются правильно, а вот с мусорными баками для сортировки необходимо еще поучиться. Часто люди не обращают внимание на этикетку и выбрасывают в них непригодные для переработки отходы.

Наибольшее количество контейнеров для сортировки расположено в Академическом районе. Лидерами по установке сетчатых контейнеров являются Верх-Исетский, Ленинский, Железнодорожный и Чкаловский районы.

Ранее заместитель главы города Владимир Гейков сообщил, что в Екатеринбурге планируют построить мусороперерабатывающий комплекс на Широкореченском полигоне. Он высказался против введения штрафов для тех, кто не сортирует отходы, отметив важность воспитания и убеждения граждан через создание условий для сортировки мусора. В частности, станции для разделения отходов собираются устанавливать поближе к местам проживания людей.

Полина Щуцкая