Горячую линию в защиту работниц от дискриминации открыли в Нижегородской области

Финансируемая из нижегородского бюджета АНО «Институт демографического развития» запустила в регионе горячую линию «Сохрани.рф». Женщины, столкнувшиеся с предвзятым отношением работодателя из-за репродуктивного возраста, беременности и наличия детей, могут получить помощь, позвонив по номеру +7-800-775-31-52, рассказали в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Обращайтесь на горячую линию, если работодатель не дает вам декретный отпуск или у вас есть сложности с возвращением после него, в случае принуждения к увольнению под предлогом сокращения штата, при отказе в приеме на работу при объективном соответствии требованиям должности, необоснованном снижении зарплаты или если вам не позволяют расти внутри компании по причине того, что вы можете уйти в декретный отпуск. Никто не должен выказывать негативную предвзятость к беременности и материнству»,— отметили в АНО.

Горячую линию открыли в рамках программы «Демографический спецназ», запущенной в рамках Пятилетия семьи. Ранее губернатор Глеб Никитин назвал нежелание бизнеса поддерживать деторождение «откровенным вредительством» и призвал компании пересмотреть политику в отношении сотрудниц, которые уходят в декрет или могут забеременеть.

Елена Ковалева