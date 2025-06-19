Глава Дагестана Сергей Меликов и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение об открытии заправочных станций федеральной сети в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» откроет сеть АЗС в Дагестане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Татнефть» откроет сеть АЗС в Дагестане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первые АЗС откроются в ближайшее время в селе Гапцах Магарамкентского района, селе Тарумовка Тарумовского района, Буйнакске и Хасавюртовском районе. До конца года планируется охватить Махачкалу, Дербент и Каспийск.

«Сергей Меликов неоднократно отмечал низкое качество топлива в регионе и необходимость привлечения крупных предприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации главы подчеркнули, что появление нового игрока в регионе означает инвестиции, налоги и развитие конкуренции.

Анар Зейналов