Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Берлине

12-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер в матче второго круга травяного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 уступила чешской спортсменке Маркетте Вондрусовой, занимающей 164-е место в мировом рейтинге. Призовой фонд турнира превышает $926 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шнайдер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Диана Шнайдер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу Вондрусовой. В следующем раунде чешка сыграет против Онс Жабер из Туниса.

Финал турнира пройдет 22 июня. В прошлом году его победительницей стала американка Джессика Пегула.

Таисия Орлова