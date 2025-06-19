Виновным в массовом заражении детей туберкулезом в Приморье ужесточили наказание

Приморский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и назначил в качестве наказания реальное лишение свободы виновным по уголовному делу о массовом заражении туберкулезом школьников в Дальнегорске.

Индивидуальный предприниматель Юрий Кононенко получил 1 год 10 месяцев, а работник его организации Надежда Стожарова - 1 год 6 месяцев лишения свободы. Оба отбывать наказание будут в колонии-поселении, сообщила прокуратура Приморья.

В марте Дальнегорский районный суд Приморья признал Юрия Кононенко и организации Надежду Стожарову виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Женщина также признана виновной в использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Кононенко было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, Стожаровой — 1 год 5 месяцев ограничения свободы.

Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке.

В апреле 2024 года в средней общеобразовательной школе №17 Дальнегорска было подтверждено четыре случая заболевания учащихся туберкулезом. Еще у 53 школьников диаскинтесты (препарат для диагностики активной или латентной туберкулезной инфекции) дали положительные результаты. В итоге окончательный диагноз «туберкулез» был установлен у 12 детей.

По версии следствия, Юрий Кононенко, который специализировался на организации питания школьников Дальнегорска, принял на должность кухонного работника Надежду Стожарову, больную туберкулезом и гепатитом. Известно, что женщина не проходила медкомиссию, а после трудоустройства приобщила к личному делу фальшивую медкнижку.

Алексей Чернышев, Владивосток