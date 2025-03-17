Виновные в массовом заражении детей туберкулезом отделались мягким наказанием

Дальнегорский районный суд Приморья признал индивидуального предпринимателя Юрия Кононенко и работника его организации Надежду Стожарову виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Женщина также признана виновной в использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ).

Кононенко назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с установлением запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания на 3 года, Стожаровой — 1 год и 5 месяцев ограничения свободы.

Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать приговор в апелляционном порядке «в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания». По данным «Ъ», гособвинение запрашивало для Юрия Кононенко 1 год и 6 месяцев реального лишения свободы, для Надежды Стожаровой — 1 год и 1 месяц.

В апреле 2024 года в средней общеобразовательной школе №17 Дальнегорска было подтверждено четыре случая заболевания учащихся туберкулезом. Еще у 53 школьников диаскинтесты (препарат для диагностики активной или латентной туберкулезной инфекции) дали положительные результаты. В итоге окончательный диагноз «туберкулез» был установлен у 12 детей.

По версии следствия, Юрий Кононенко, который специализировался на организации питания школьников Дальнегорска, принял на должность кухонного работника Надежду Стожарову, больную туберкулезом и гепатитом. Известно, что женщина не проходила медкомиссию, а после трудоустройства приобщила к личному делу фальшивую медкнижку.

Алексей Чернышев, Владивосток