Американцы не хотят платить за допинг

Группа сенаторов США выступила с идеей законопроекта, который позволит Белому дому приостановить финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ESPN.

В январе США отказались выплатить ежегодный взнос в размере $3,6 млн, что составляет 14% бюджета WADA. Однако новый закон позволит Белому дому полностью приостановить финансирование WADA, если организация не согласится провести ряд реформ. Также сенаторы заявили, что американским властям следует обратиться к «европейским коллегам», чтобы создать организацию, альтернативную WADA.

В апреле 2024 года газета The New York Times сообщила, что за несколько месяцев до Олимпиады-2021 в допинг-пробах 23-х китайских пловцов был обнаружен триметазидин. Китайские спортивные функционеры объяснили этот инцидент тем, что спортсмены съели испорченную пищу. Подтвердить преднамеренность попадания запрещенного вещества было невозможно, поэтому на пловцов не были наложены санкции. 12 пловцов поехали на Олимпийские игры, где завоевали 10 медалей. Антидопинговое агентство США обвинило WADA в сокрытии нарушения.

Таисия Орлова