Рустам Минниханов и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание крытого легкоатлетического манежа, отвечающего стандартам проведения этапов чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан совместно с ВФЛА построит легкоатлетический манеж мирового уровня

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Татарстан совместно с ВФЛА построит легкоатлетический манеж мирового уровня

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соглашение предусматривает взаимодействие между правительством республики и Всероссийской федерацией легкой атлетики в сфере физической культуры и спорта. Петр Фрадков также является председателем банка ПСБ.

Документ предполагает совместное проведение в Татарстане ПСБ Чемпионата России по легкой атлетике, который намечен на 7-10 августа 2025 года. Турнир пройдет в новом формате, объединяя уличную и стадионную части соревнований. Для организации создан общий оргкомитет.

На полях ПМЭФ Рустам Минниханов также подписал соглашения с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Росморречфлота Андреем Тарасенко.

Анар Зейналов