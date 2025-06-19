Владимир Дьяченко назвал мусорный полигон в Новороссийске «замедленной бомбой»

Профессор Новороссийского политехнического института Владимир Дьяченко считает, что в текущем состоянии полигон ТКО на горе Щелба в Новороссийске не может существовать и должен быть закрыт. Об этом доктор географических наук сообщил в беседе с «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

По мнению спикера, емкость свалки значительно превышена, что приводит к увеличению крутизны мусорных склонов. Тело мусорного полигона —рыхлая масса, могут происходить обвалы.

«Руководство полигона хочет купить технику для трамбовки, чтобы уплотнять мусор. Но тогда все будет просто разваливаться, как это было весной, когда огромное количество отходов попало в речку Озерейку. Это бессмысленно. Как и загонять туда технику, которая станет производить дегазацию. Буровые установки тоже станут ослаблять тело свалки»,— подчеркнул господин Дьяченко.

Профессор посетил полигон ТКО и обнаружил пятна фильтрата, большая часть которого постепенно проникает в грунтовые воды.

«Выход из этой ситуации только один – прекратить прием мусора. Ведь свалку придется разбирать. Чем меньше мы туда «положим», тем меньше нужно разбирать. Чем скорее мы закроем свалку, тем меньше денег потратим на ее рекультивацию, убежден ученый. В таком состоянии свалка долго существовать не может. Она является бомбой замедленного действия. Со всех сторон»,— отметил эксперт Общественной палаты.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что эколог Евгений Витишко предложил перенести полигон «Терра-Н» в Новороссийске за пределы города. По его данным, свалка, которая могла принять около 1 млн т отходов, уже приняла 2 млн т, загрязнив (оползнем, возникшим во время пожара) почти 2 га соседней территории, фильтрат попал в реку Озерейка и дошел до Черного моря.