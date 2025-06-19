Лайнер «Князь Владимир» планируют продать в третьем квартале 2025 года

ФГУП «Росморпорт» намерено во второй раз выставить на торги девятипалубный лайнер «КнязьВладимир»: подготовка аукционной документации завершается, сами торги запланированы на III квартал 2025 года, сообщил «Ъ Новороссийск» генеральный директор госпредприятия Сергей Пылин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал ООО «Черноморские круизы» Фото: портал ООО «Черноморские круизы»

Первая попытка продать судно в феврале не удалась — при стартовой цене 595 млн руб. заявок не поступило. Эксперты полагают, что интерес к активу могут проявить зарубежные инвесторы или российские предприниматели, готовые переоборудовать теплоход под плавучий отель либо развлекательный центр.

«КнязьВладимир» (до приобретения у греческого владельца —RoyStar) построен в 1970-х, имеет длину 142 м, ширину 21,9 м и рассчитан примерно на 800 пассажиров. После ремонта судно с 2017года выполняло круизы Сочи—Крым, а с 2019-го маршрут продлили до Абхазии. В 2020 году Роспотребнадзор запретил рейсы из за истечения санитарного свидетельства, и лайнер с тех пор стоит без работы: приказом ООО «Черноморские круизы» (оператор, входит в «Росморпорт») от 25 сентября 2023 года он переведен в эксплуатационный резерв и сейчас находится в порту Новороссийска.

«Черноморские круизы» остаются убыточными пятый год подряд; по данным «СПАРК Интерфакс», чистый убыток компании в 2024 году составил 224 млн руб.

Продажа судна призвана сократить расходы на содержание простаивающего актива и высвободить средства для иных проектов. В случае успешных торгов новый владелец получит корпус, требующий модернизации, но вполне пригодный для конвертации в стационарный гостинично-развлекательный объект или для эксплуатации в нишевых маршрутах, не требующих высоких экологических классов и современных систем безопасности.

Вячеслав Рыжков